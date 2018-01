Projeto do senador José Medeiros (Pode-MT) determina que o motorista embriagado ou sob efeitos de drogas que se envolver em acidente com morte, lesões corporais ou danos a terceiros deve ter o carro apreendido (PLS 599/2015).

O texto estabelece a perda do carro mesmo que o condutor não seja o proprietário do veículo. Medeiros argumenta que as pessoas devem ter mais responsabilidade na hora de emprestar o automóvel.