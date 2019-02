O motorista de aplicativo Silomar Santos do Lago, de 28 anos, foi preso suspeito de agredir uma passageira e abandoná-la ensanguentada e enrolada a um lençol em um lote baldio de Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Inicialmente, ele tinha alegado à Polícia Civil que tinha sido roubado pela mulher. Ao ser detido, ele confessou em um vídeo ter inventado a história.

A agressão aconteceu no dia 9 de janeiro. De acordo com as investigações, Ana Júlia Costa Pereira Pouso Alto, de 20 anos, solicitou uma corrida particular, fora do aplicativo, e, durante a viagem, começou a ser agredida com socos. Para tentar matá-la, ele também deu golpes usando o macaco do carro.

A jovem foi encontrada ferida em um lote da Avenida Doutor Raul Rassi, no Setor Goiânia Sul. A vítima teve diversas fraturas na face e ficou 10 dias internada no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Em um vídeo, Ana Júlia afirma que está muito abalada e se lembra apenas do início das agressões.

Registro de roubo

Antes de Ana Júlia ter sido encontrada machucada, Silomar já tinha procurado a Polícia Civil para registrar um assalto. Ele alegou aos policiais que tinha sido roubado por três homens e uma mulher, mas conseguiu fugir.

Na mesma manhã, os policiais encontraram o carro do motorista abandonado na cidade e a jovem ferida. Por isto, no início, a corporação apurava ser a vítima estava no assalto e desentendeu com os comparsas.

Após sair do hospital, Ana Júlia disse à Polícia Civil que não tentou roubar o motorista. Foi quando os policiais mudaram os rumos da investigação.

Motivo do crime

Silomar confessou o crime ao ser detido. “Quando o prendemos, Silomar disse que estava com muita raiva porque ela devia mais de dez viagens para ele”, disse o delegado Arthur Fleury, responsável pelo caso.

Durante a apresentação à imprensa, nesta sexta-feira (15), Silomar se limitou a dizer que já tinha feito 12 viagens com a jovem, mas que ela tinha pagado apenas duas. Advogado do suspeito, João Neto de Moraes disse que vai analisar o inquérito pedir a liberdade do cliente.

“O motivo foi essa dívida, não houve qualquer abuso. Ele inventou a história do roubo em um momento de desespero”, disse o advogado.

A vítima nega que tivesse alguma dívida com o suspeito.

De acordo com o delegado, o motorista vai responder por tentativa de feminicídio. Fleury ainda tenta esclarecer o motivo do crime para concluir a investigação.

