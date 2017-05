Um jovem morreu e quatro ficaram feridos em um acidente na Rodovia Marechal Rondon em Promissão (SP). Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do carro com placas de Lins perdeu o controle e bateu em um barranco no trevo da cidade.

O jovem, que tinha 18 anos, ficou preso nas ferragens e chegou a ser tirado do carro com vida pelo bombeiros, mas morreu no local. Os quatro passageiros do veículo, um rapaz de 18 anos e três moças que tem entre 17 e 18, foram socorridos em estado grave para o Hospital Geral de Promissão e a Santa Casa de Lins.

Fonte: G1

Foto: Jserafim