Na noite de ontem no bairro do Rebouças em Lins, aconteceu um acidente de trânsito na rua Dr Paulo Lusvarghi . Segundo consta Boletim de Ocorrência, o condutor do veículo bateu na traseira de um veículo que estava estacionado, e veio a capotar, com a chegada dos polícias no local foi constatado que, o motorista do veículo tinha abandonado loca do acidente.



Fonte: J Serafim