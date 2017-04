Um motorista perdeu o controle do veículo e caiu dentro do Rio Campestre, em Lins (SP), na madrugada deste domingo (9). Segundo a polícia, o veículo, com placas de Guaiçara, foi parar dentro do rio com as rodas para cima.

O acidente foi em um trecho em que o rio é raso, no cruzamento da Avenida Tiradentes com a Rua Glicério. O motorista não teve ferimentos, mas foi preciso um guindaste para retirar o carro do rio. Fonte: G1