Os motociclistas que se envolveram em um acidente no Anel Rodoviário de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (28) já se conheciam. As duas motos bateram e uma acabou atingindo um táxi no sentido Rio de Janeiro do Anel Rodoviário. Nathália Ribeiro da Costa, de 25 anos, caiu da garupa da moto que era conduzida pelo marido. No asfalto, foi atropelada por uma carreta.