O funcionário de uma empresa de TV a cabo que caiu de um poste de cerca de seis metros de altura na última sexta-feira (30), em Tupã (SP), morreu na noite desta terça (4), segundo informou a Santa Casa da cidade.

A vítima, de 23 anos, trabalhava em um poste e mexia na fiação elétrica quando recebeu um choque e caiu da escada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Anderson da Silva Oliveira bateu com a cabeça no chão e sofreu traumatismo craniano. No local, ele teve uma parada cardíaca e foi reanimado com um desfibrilador portátil.

Ao chegar à Santa Casa, o rapaz teve outra parada cardíaca e foi reanimado novamente pela equipe da unidade. Ele estava internado na UTI e aguardava uma vaga para ser transferido ao Hospital das Clínicas de Marília.

De acordo com o hospital, será feito um laudo para apurar as causas da morte.

Foto: João Trentini/Divulgação