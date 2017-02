Nesta manhã de sexta-feira 10, morreu o segundo homem que participou do roubo na noite de ontem, em um comércio na rua Comandante Salgado no centro em Lins. Segundo informações o homem não resistiu os ferimentos e faleceu nesta manhã, na Santa Casa de Lins. Os dois homens foram baleados por um agente penitenciário que estava no local.



Fonte: J Serafim