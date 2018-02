Morreu nesta quarta-feira (21) a universitária Juliana Oliveira, de 18 anos, que sofreu queimaduras em um incêndio na residência junto com a família em Assaré, no interior do Ceará. Ela estava internada havia 11 dias no Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, e sofreu queimaduras em 85% do corpo.