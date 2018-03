Milka, cadela que por 8 anos serviu no Canil dos Bombeiros do 1ºGB e localizou várias vítimas nas ocorrências com o Sgt PM Clóvis, que era a seu condutor, morreu no último final de semana.

Os bombeiros do PB Ipiranga (SP) prestaram uma justa homenagem.

Fonte e foto: Corpo de Bombeiros do Estado de SP