Na manhã de quarta-feira (15), os responsáveis pelo projeto de revitalização do espaço de lazer do bairro Cinquentenário, se apresentaram, representado por dois moradores e também pelo Deraldo Ferreira Neto, da Unilins.

O objetivo do encontro foi apresentar o projeto, através de uma planta, onde mostram uma total reforma do espaço próximo a EMEI Cesário Toshio Maeda, com a construção de um parque infantil, academia ao ar livre, reforma da quadra poliesportiva, além de um espaço de convivência para a comunidade.

Para Deraldo, que foi quem deu o ponta pé inicial a este projeto, o mais importante é que haja pequenos implementos para que os moradores do cinquentenário possam usufruir de um espaço diferente a agradável.

Ainda de acordo com ele, essas reivindicações foram apontadas pela comunidade do bairro, através de reuniões registradas em atas, onde a necessidade de cada um foi ouvida e acrescentada ao projeto.