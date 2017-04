Na noite da última terça-feira, dia 18, a moradora de rua de Promissão, Débora Cristina de Lima, mais conhecida como Debinha, foi encontrada caída ao lado do velório municipal por volta da meia noite.

Ela foi socorrida pela ambulância municipal e levada ao Hospital Geral com sinais de espancamento. Débora apresentava muitos hematomas, como no olho direito e um edema em uma das orelhas. Submetida à uma tomografia, foi constatado sangramento no cérebro e traumatismo craniano.

O caso de Débora se agravou e ela acabou não resistindo aos ferimentos. Ainda não se sabe o que exatamente aconteceu com a vítima. A Policia Civil investiga o homicídio e já ouviu várias pessoas, inclusive possíveis suspeitos, mas por enquanto não pode revelar mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

Fonte e Foto: Folha da Noroeste