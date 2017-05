Nesta manhã de quinta-feira (25), os policiais militares Rodoviários Estaduais, Sgt Briscol e Cb Souza, em fiscalização na Vicinal que liga Guaiçara a Lins, abordaram um veículo Chevette​ que estava sendo conduzindo por um morador de Promissão.

Segundo informações, após a abordagem dos policiais o motorista ficou nervoso, e após a revista no veículo foi localizado um 1 kg de maconha no interior do mesmo. O indivíduo foi preso em flagrante e será encaminhado ao CDP de Bauru onde ficará à disposição da justiça.



Fonte e foto: Folha da noroeste