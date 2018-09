O crime ocorreu na noite de quarta-feira (19), e os suspeitos foram presos na quinta-feira (20). Nesta sexta-feira (21), a Justiça decretou prisão preventiva dos dois suspeitos. Um adolescente e um outro rapaz são procurados pela polícia suspeitos de envolvimento no caso.

Após o disparo, o grupo fugiu. A esposa de Rafael Martins contou que correu atrás do carro para tentar identificar a placa do veículo.”E eu saí correndo atrás do carro pra ver se eu enxergava a placa do Pálio. Eu vi a placa do Pálio: A, alguma coisa, H. Não vi o número. Vi três pessoas dentro do carro. Um dirigindo, que eu já reconheci aqui [na delegacia], outro que atirou, que eu já reconheci aqui, e o outro eu não consigo afirmar”, declarou.

Com as informações da placa a polícia conseguiu identificar o carro e chegou nos dois homens que foram presos na quinta-feira.

Para a Polícia Civil, os criminosos tinham a intenção de roubar qualquer carro na noite de quarta-feira.