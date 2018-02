A Diretoria do Clube Atlético Linense e Moacir Júnior chegaram a um acordo comum na manhã desta terça-feira (06) e o técnico deixa o comando do time profissional do Elefante da Noroeste.

A Diretoria agradece públicamente ao treinador Moacir Junior e ao seu auxiliar técnico Altair Coimbra pelo seu trabalho desenvolvido à frente do comando do time profissional de futebol e deseja a ambos o maior sucesso profissional.

Segundo o gerente de futebol Fausto Momente, o Linense busca agora rapidamente no mercado um treinador para assumir o comando técnico do nosso Alvirrubro, que encara já nesta próxima sexta-feira, em Sorocaba, o São Bento, partida valida para a sexta rodada do Paulistao de 2018.

Fonte e foto: Clube Linense