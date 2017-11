Em coletiva de imprensa que aconteceu na tarde desta segunda-feira, 6, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, foi apresentado oficialmente à toda a Imprensa, o técnico Moacir Junior que irá comandar o time do nosso querido Elefante da Noroeste no Campeonato Paulista da Série A-1 de 2018.

Com a presença do Presidente Leandro Asato, do vice-presidente Samuel Nascimento, do Superintendente José Hugo Gentil Moreira e do Gerente de Futebol Fausto Momente, o treinador Moacir Junior se mostrou bastante feliz e bastante empolgado com este seu retorno ao Clube Atlético Linense: “Muito feliz por voltar á cidade de Lins e a um dos clubes mais representativos e tradicionais do futebol paulista. Temos vindo há algum tempo a programar a montagem do elenco para o Paulistão de 2018, que será para mim mais difícil que em 2015 pelo fato da linda campanha que o Linense fez no Paulistão de 2017, aonde pela primeira vez chegou às quartas de final. Mas esse será também o meu grande estimulo e do meu auxiliar técnico Altair Coimbra o qual iremos tentar superar no campeonato paulista de 2018”, comentou o experiente técnico Moacir Junior.

Moacir Junior comentou que já estão confirmados até à presente data, 17 atletas, alguns dos quais são remanescentes da Copa Paulista e outros estarão retornando ao Linense, inclusive alguns jogadores que trabalharam com o técnico durante o Paulistão de 2016.

O Clube Atlético Linense está no Grupo 01, juntamente com o Bragantino, Ituano e Corinthians. O pontapé inicial da maior competição estadual do futebol brasileiro será no dia 17 de janeiro de 2018.

Fonte e foto: Calinense