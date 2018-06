O Ministério do Turismo oferece uma oportunidade de qualificação gratuita por meio das plataformas de ensino à distância Brazil Braços Abertos – BBA -, aos brasileiros interessados em impulsionar a carreira.

Foram mais de 7,8 mil inscritos no Canal de capacitação do MTur desde o início das inscrições em 10 de maio, porém, o ministério pretende qualificar ainda mais as pessoas e manterá as inscrições abertas até o mês de outubro.

Lançado no ano de 2017, o canal já qualificou mais de 2,7 mil pessoas em todo o Brasil.

O curso oferecido pela ferramenta é voltado para atendimento ao turista e possui carga horária de 80 horas, sendo dividido em quatro módulos com conteúdo direcionado para a recepção do visitante, incluindo noções básicas da língua inglesa, com prazo para conclusão para o dia 15 de janeiro de 2019.

O acesso ao canal Brasil Braços Abertos, pode ser feito em qualquer equipamento com internet, sendo ele smartphone, tablet ou computador.

A Prefeitura de Lins é parceira neste processo de qualificação.

Interessados em realizar o curso, basta acessar o link http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins