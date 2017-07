Nesta sexta-feira (30), o Ministério das Cidades aprovou o projeto apresentado pela Prefeitura de Lins para pavimentação das ruas Sebastião Junqueira de Andrade e Waldemar Kjaer. A primeira, é paralela à Nicolau Zarvos, localizada atrás da agência da Caixa Econômica Federal e termina na Waldemar Kjaer, rua paralela à Av. José da Conceição, ao lado de bosques plantados em áreas verdes e de preservação.

De acordo com o prefeito Edgar de Souza, as duas ruas estão recebendo novas construções e precisam dessa melhoria para garantir a mobilidade e incentivar novos investimentos imobiliários. “A pavimentação vai permitir nova rota de acesso à regiões da cidade, que são atendidas hoje pela Av. Nicolau Zarvos, que já apresenta trânsito pesado em algumas horas do dia e dará vida à essa parte da cidade que tem pouquíssimo movimento, pelo fato de ter essas ruas em terra”, explica ele.

Edgar falou ainda que essa obra é de extrema importância para a instalação da nova loja do Supermercado Avenida, que irá aumentar o trânsito de veículos e pessoas na área, o que reforça a importância da pavimentação das vias pública na região.

Após a aprovação pelo Ministério, o processo, que já está na Caixa Econômica Federal, para aprovação do projeto técnico e das planilhas de custos, deverá receber autorização para licitação e posteriormente dar início às obras. O prefeito afirmou que serão 3671 m² de pavimentação e 477 metros de guias e sarjetas. “Essa é mais uma grande conquista para a nossa cidade. Lins está no caminho certo”, finalizou.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação