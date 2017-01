No fim do ano passado o Ministério da Saúde, juntamente com o Departamento Regional de Saúde de Bauru, estiveram em Lins para realizar uma visita de monitoramento da Rede de Urgência e Emergência na Santa Casa.

De acordo com a Secretária de Saúde Cláudia Nunes, durante a visita foram verificados a qualificação dos investimentos, a porta de entrada do local, o acolhimento com classificação de risco, os protocolos clínicos priorizados, a equipe de UTI, a organização do trabalho da equipe multiprofissional, o apoio diagnóstico e terapêutico, o desenvolvimento de atividades de educação permanente, a regulação, taxa de ocupação média, taxa média de permanência, o núcleo de acesso à qualidade hospitalar, protocolos clínicos priorizados, atendimentos oriundos de outros municípios, readequação física e tecnológica e a atualização das informações no SCNES.

Em relatório divulgado, o Ministério avaliou a Santa Casa de Lins com uma ótima estrutura, bem moderno e bem aparado tecnologicamente.