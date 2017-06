Na manhã deste domingo (24), policiais militares de Lins, realizaram uma operação policial com vistas a veículos furtados, logrando êxito no decorrer do dia em recuperar 04 veículos furtados nos últimos dias, sendo 02 automóveis e 02 motocicletas,em canaviais da região.

Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.