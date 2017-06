Nesta segunda (12) policiais militares de Promissão foram à Antiga Estação Ferroviária por volta das 17h00min, situada à Av. Esplanada S/Nº – Promissão/SP.

Lá os policiais localizaram M.R.S. nascido em 1997 e com ele M.A.J. nascido em 2000.

A dupla estava traficando drogas e com ela foram apreendidos 07 Papelotes de Maconha Pesando 0,007 gramas, 34 Pedras de Crack pesando 0,094 gramas e 01 Aparelho Celular Marca Samsung J5.

Durante patrulhamento em local já conhecido nos meios policiais pelas ocorrências de tráfico de drogas, entre a Via Férrea e a Via Pública, nas proximidades da Antiga Estação Ferroviária, a guarnição visualizou dois indivíduos os quais ao perceberem a presença da viatura policial empreenderam fuga a pé.

Um destes indivíduos, identificado com M.R.S. tentou se desfazer de dois recipientes plásticos, jogando-os ao solo. Foram alcançados e detidos; Em revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado com M.A.J.

Já o aparelho celular que M. portava, Marca Sansung j5, teve o IMEI 354604088798369 pesquisado foi apontado como produto de roubo, conforme BOPC nº 1210/17 da Delegacia de Promissão, crime ocorrido em 17/05/2017.

Perguntado, o mesmo alegou ter comprado pelo valor de oitenta reais. Em busca nas proximidades do local onde os policiais visualizaram M. jogando os recipientes plásticos, foi localizado em um deles trinta e quatro pedras de crack; já no outro recipiente, sete porções de maconha.

Em seguida a guarnição deslocou-se até a residência de M. onde foram localizadas, em seu quarto, sete alianças, quatro cordões, uma pulseira e um micro meter (aparelho de aferição).

Diante dos fatos foram conduzidos ao Distrito Policial onde foi elaborado o BOPC de Tráfico de Drogas em desfavor dos dois, receptação em desfavor de M.R.S, permanecendo os dois à Disposição da Justiça.

Registros: BOPM 12626/17 – BOPC 1417/17

Fonte: Comunicação Social do 44º BPM/I.