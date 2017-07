Na manhã desta sexta feira (7), a equipe de policiais militares de Promissão, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Paineiras, receberam denúncia anônima de que na Av Paraíba, havia um rapaz conhecido de cor branca, trajando calça jeans, boné, moletom escuro vendendo drogas pelo local.

Com o apoio das outras viaturas, no local o indicado ao perceber que iria ser abordado demonstrou um certo nervosimo. Durante abordagem e busca pessoal, foi localizado no bolso de sua blusa de moletom 40 pedras de crack e a quantia de $ 70,00 reais em dinheiro.

Indagado, o jovem confessou que estava traficando entorpecentes, pois o mesmo estava desempregado e tinha uma filha pequena para criar…dizendo que o dinheiro é proveniente da venda de 07 pedras do entorpecente. No interior de sua residência em um telhado, foi encontrado mais 03 pedras de crack….Diante dos fatos o mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Promissão onde permaneceu preso a disposição da justiça.



Fonte e foto: Setor de Comunicação Social do 44º BPM/I