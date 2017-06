Na tarde desta terça feira, dia 20, por volta das 13h22min, policiais militares de Lins da equipe de “ROCAM” e Força Tática, receberam solicitação via COPOM de um Roubo em andamento a uma obra pela zona rural, informando que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta Honda/CG, de cor vermelha, placa de Lins, sendo um deles armado com uma pistola inox.

Durante o deslocamento o COPOM noticiou que os autores haviam deixado o local e seguiram em direção ao Parque das Antenas por uma estrada de terra. Diante das informações, a equipe decidiu fazer o caminho oposto e, ao trafegar por uma passagem de nível, avistaram a motocicleta com os dois ocupantes trafegando pela linha férrea, porém o garupa da moto que estava com a arma conseguiu fugir, se embrenhando no canavial ali existente. O condutor da motocicleta foi abordado, confessando a autoria do delito, sendo que durante a revista pessoal foi localizado um documento de identificação em sua posse, o qual foi utilizado para que a vítima visualizasse e prontamente o reconheceu como autor do delito. Durante as buscas no canavial a equipe teve o apoio do Águia 14 de Bauru.



Vítimas e indiciado apresentados à CPJ onde foi elaborado o BOPC de Roubo Tentando, indiciado permaneceu preso à disposição da justiça.