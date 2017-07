Nesta noite (3), os policiais militares de Lins, após receber denuncia de desinteligência entre duas pessoas em via pública onde uma delas estaria na posse de uma arma de fogo , e com o apoio das outras equipes desencadearam diligencia a procura dos indivíduos, logrando êxito em abordar W. M. pela rua Manoel Ferreira Martins, ao ser abordado e indagado sobre os fatos, localizaram uma espingarda calibre 28 dentro do interior da residência, com um projétil picotado , mais não deflagrado. Conduzido à CPJ , sendo autuado em flagrante delito e encaminhado a cadeia publica de Avaí.

Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.