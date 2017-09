Neste domingo 10SET17, por volta das 22h30min, na Rua Paulo Lusvarghi – 615 – Rebouças, Lins/SP, Policiais militares que atenderam da Força Tática I-44132 prenderam Neusa Ferreira, 49 anos, natural de Lins/SP.

Após a equipe de Força Tática receber Denúncia, de que no local citado estaria um indivíduo de nome “Fernando” e sua genitora (indiciada) realizando tráfico de drogas, bem com possuíam no interior do imóvel uma arma de fogo, no local a equipe fez contato com a qualificada que é proprietária do imóvel a qual franqueou a entrada dos policiais.



Em busca nos cômodos da casa foi encontrado, na gaveta de um guarda-roupas, 01 revolver Cal. 38, desmuniciado, com capacidade para 06 tiros, além de drogas, dinheiro e uma carteira contendo cédula de identidade em nome de Luís Fernando Pedroso; em uma caixa de papelão, sobre o guarda-roupas, mais 02 cédulas de identidade do mesmo indivíduo e um aparelho celular.



A qualificada foi questionada sobre os objetos localizados tendo ela informado aos policiais que desconhecia tal procedência. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito à indiciada que apresentada à CPJ onde foi ratificada a prisão com base no Art. 12 da Lei 10826/03 e Art. 33 da Lei 11343/06; a indiciada ficou à disposição da justiça.



ARMA DE FOGO APREENDIDA: 01 Revolver Cal.38, marca Taurus, Nº 1852493;

DINHEIRO APREENDIDO: R$ 560,00 (cédulas);

DROGAS APREENDIDAS: Crack 0,024 Kg; Cocaína 0,012 Kg.

APARELHO CELULAR PREENDIDO: 01 Celular marca LG.

Registro: BOPM:24973/17 – BOPC:5918/17.