Nesta madrugada de domingo (02), durante o patrulhamento em Lins, a equipe de policiais militares depararam com dois indivíduos, após constatado se tratar de Y. D. B. L. e V. E. S. C., ambos caminhando com capacetes nas mãos, motivo pelo qual despertou estranheza na equipe vindo então a aborda-los, encontrando de um sindicado um chaveiro com duas chaves de motocicleta, e com outro uma chave Mixa, indagados a respeito os mesmos confessaram que haviam furtado a motocicleta EFD 3753, na madrugada de hoje, indicando o local onde haviam homiziado tal motocicleta, foi solicitado apoio de outra viatura que após diligências lograram êxito em encontrar a moto intacta em uma mata ao lado do bairro Lins V, diante dos fatos foram encaminhados à CPJ juntamente com a furtiva, onde o delegado de plantão elaborou BOPC de localização de Veiculo/Ato infracional.

Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.