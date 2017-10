No final da noite desta quarta 18/10/17, após ser irradiado ocorrência de roubo onde, um indivíduo estaria de posse de uma arma longa, nas proximidades da rua Rodrigues Alves, viaturas do Comando de força patrulha e demais se deslocaram com vistas ao indivíduo, localizando-o na esquina das Ruas Rodrigues Alves x 13 de Maio.

Após contatar as pessoas envolvidas, elas confirmaram que o indivíduo estava ameaçando as pessoas, na via pública, com uma espingarda.

Após localizar a arma foi constatado ser “espingarda de pressão”.

Ocorrência de ameaça registrada na CPJ.

APREENSÕES: 01 Espingarda de Pressão. Fonte: Comunicação Social do 44º BPM/I