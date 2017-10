Jogando debaixo de chuva forte em vários momentos da partida, o time da Internacional de Limeira levou a melhor frente ao Clube Atlético Linense, no jogo de ida das quartas de final, que aconteceu na manhã deste domingo, 23, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes.

Com um gol de cabeça de Nikão, aos 43’ do primeiro tempo, o Leão de Limeira abriu o placar, já no final da primeira etapa. Nosso atacante Giovanni igualou logo em seguida, aos 44 minutos. Ainda que o jogo fosse equilibrado, a Inter tomava mais a iniciativa de atacar e teve mais chances de gol. Wesley, aos 33’ do segundo tempo, ampliou para o time visitante e o escore final ficou mesmo em 2 a 1 para o Alvinegro de Limeira. A garra e a vontade demonstradas pelos atletas do Elefante não foram suficientes para, ao menos, igualar o placar em Lins, além do goleiro Rafael Pin, da Inter, ter feito grandes defesas no final da partida, quando o Alvirrubro partiu para o ataque, em busca do empate.

Apesar da vantagem conquistada pela Inter no jogo de ida no “Gilbertão”, a decisão da vaga continua em aberto e será decidida no próximo sábado, em Limeira, as 17h00, quando os times se enfrentam pelo jogo de volta no Estádio Major José Levy Sobrinho. O Linense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para seguir na competição. Em caso de empate ou vitória por apenas um gol sobre a Inter, o classificado será o adversário.

O que pode renovar os ânimos da torcida alvirrubra é que o Linense tem feito boas partidas longe de casa e terá a missão de reverter o placar adverso, em Limeira.

Com o gol anotado neste domingo, Giovanni assume a liderança da artilharia do Elefante da Noroeste, com 4 gols nesta Copa Paulista.

Ficha Técnica da partida Linense x Internacional de Limeira:

CA LINENSE:

Goleiro Igor;

Felipe, Marcelo Bispo, Marcelo Godri e Cesinha (Tarracha);

Maycon, Miguel (Bruno Donizete), Jefferson Maranhão (Davi) e Rafael Tavares;

Giovanni e Johnny (Cap.).

Técnico: Vilson Tadei

INTER DE LIMEIRA:

Goleiro Rafael Pin;

Vinicius Pedalada, Lucas Balardin, Nikão e Malcoon (Diego);

Ricardinho, Luis Roberto (Teco), Wesley, Tom e Moisés;

Lucas Douglas.

Técnico: João Vallim

Público presente: 410 torcedores

Renda: R$ 6.185.00

Fonte: Calinense

foto: Jose Luis Silva