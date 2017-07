Na madrugada desta sexta feira (30), os policiais militares de Lins da Equipe de atividade Dejem, durante patrulhamento pela rua Osvaldo Cruz, depararam com o menor infrator D. W. C. P., conhecido dos meios policiais pela práticas de diversos furtos pelo bairro do Morumbi e adjacências, ao notar a presença da equipe o mesmo jogou algo na sarjeta, que após foi constatado ser um envolucro com 20 pedras de Crack, durante busca pessoal foi encontrado consigo mais 2 pedras do mesmo entorpecente escondido em seu boné, indagado a respeito o sindicado relatou que iria vender tal droga nas proximidades da rodoviária de Lins por 10 reais cada porção. Diante dos fatos foi apresentado à CPJ onde ficou a disposição da justiça.

Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.