Por volta das 15h30min deste domingo (07) policiais militares de Promissão estavam patrulhando a Rua dos Colibris, no Jardim dos Pássaros, momento que foram avisados por uma cidadã que dois indivíduos aparentando ser menores de idade, haviam acabado de deixar uma motocicleta modelo Biz de cor azul na Praça dos Pássaros e saíram caminhando sentido a Vicinal Gentil Moreira, que liga Promissão a Avanhandava.

Informado ainda as características físicas dos mesmos bem como as vestimentas; após tomar conhecimento da situação os policiais efetuaram patrulhamento nas imediações sendo avistados os indivíduos com características semelhantes às informadas pela solicitante; o sindicado Diogo estava carregando um capacete nas mãos, sendo ambos abordados.



Diante dos fatos foi pesquisada a placa que a motoneta ostentava (EOQ-0979) dando como resultado uma motocicleta Honda CG 125 Fan de Avanhandava-SP, a qual não condizia com as características do veiculo em questão; procedendo então a pesquisa pelos números do chassis, deu então como resultado uma Honda Biz na cor azul de Penápolis, placas DLI-6608 com queixa de furto em 06/05/2017 na cidade de Penápolis, conforme BOPC nº 675/2017.



Os adolescentes foram conduzidos ao plantão de Policia Judiciária e apresentados a autoridade de policia judiciária; foi lavrado Boletim de Ocorrência do fato e os menores, após o termino, foram liberados; a motocicleta apreendia e devolvida ao seu legitimo proprietário.

Fonte e foto: Comunicação Social do 44º BPM/I.