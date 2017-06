Com uma goleada por quatro a zero, o Linensinho derrotou o Assisense, neste sábado (24), em partida efetuada no Estádio Gilberto Siqueira Lopes válida para a décima segunda rodada do Campeonato Paulista. Os gols do sub-15 foram marcados por João Vitor (10’); Vitor marca duas vezes (52’ e 57’),e Kevin encerra o placar com o seu gol marcado aos 64’. Agora e para continuar pensando na classificação para a segunda fase do Paulista, os meninos do Linense viajam até Marília, para defrontar o time local, no Estádio Abreuzão.

Os três pontos da vitória foram também alcançados pelos atletas do sub-17, que derrotaram seu oponente pelo placar de dois a zero. Os dois gols foram marcados pelo atacante Michael aos 23 e 36 minutos do primeiro tempo. Com a vitória agora alcançada, o Linensinho sub-17 lidera o Grupo 01, com 19 pontos, os mesmos que o José Bonifácio, mas com a vantagem no saldo de gols. Ambos os times encaram no próximo sábado (1), o Marilia Atlético Clube, em partidas que terão o seu inicio às 09h00 (sub-15) e às 11h00 adentrarão em campo os times do sub-17.

Fonte e Foto: Calinense