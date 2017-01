Um menino de 12 anos morreu atropelado no quilômetro 441 da Rodovia Marechal Rondon, em Lins (SP), na noite de sábado (14). Segundo a polícia, ele foi atingido por uma moto no momento em que atravessou a pista correndo para pegar uma pipa.

O motociclista de 38 anos e o garupa, de 39, caíram da moto e sofreram ferimentos graves. Eles foram levados para a Santa Casa de Lins. O menino morreu no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a linha da pipa arrebentou, então a vítima e dois amigos foram atrás do brinquedo, quando a moto, que seguia no sentido capital-interior, atropelou o menino.



Fonte: G1