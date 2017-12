Uma menina de 9 anos ficou ferida após cair do terceiro andar de um prédio em um conjunto habitacional no Jardim Heitor Rigon, em Ribeirão Preto (SP), na manhã desta segunda-feira (11). Ela foi socorrida e permanece na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE).

Segundo a Polícia Militar, a garota e os irmãos, de 10 e 11 anos, foram deixados no apartamento pela mãe, que estava trabalhando no momento do acidente. As crianças contaram que tentavam sair pela janela do quarto usando uma corda feita com lençóis amarrados.

Ainda de acordo com a PM, a irmã mais velha disse que os três queriam fugir de uma vizinha, que havia discutido com a mãe delas no domingo (10) e as ameaçou na manhã desta segunda-feira. A mulher, inclusive, danificou a porta do apartamento da família com um pedaço de pau.