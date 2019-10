Criança ficou gravemente ferida e foi socorrida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII

Uma criança de 10 anos caiu do 9º andar de um prédio na madrugada deste domingo (13), no bairro Heliópolis, na região Norte de Belo Horizonte. Ela ficou em cima de um telhado e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As informações são de que a menina menina mora com uma tia no condomínio. A criança foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte em estado grave.

A Polícia Civil informou que a perícia esteve no local do acidente e que vai investigar as causas para a queda.

Fonte e foto; G1