A médica Haydee Marques da Silva, que se recusou a atender o bebê Breno Rodrigues Duarte da Silva na Zona Norte do Rio, foi indiciada nesta segunda-feira (3) por homicídio doloso.

Em 12 de junho, a médica Haydee disse que não tinha responsabilidade na morte do bebê Breno e que ele não corria risco de vida. De acordo com o relato da médica, a técnica em enfermagem teria informado que o quadro era de uma gastroenteirite de uma criança de um ano com neuropatia.