As empresas, Marfrig – Marfrig Global Foods – e SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – estão realizando cadastro de pessoas com deficiência para inserção no mercado de trabalho.

Datas:

03/09 – (segunda-feira) – das 13h30 às 16h30

04/09 – (terça-feira) – das 08h às 12h e das 13h às 16h30

05/09 – (quarta-feira) – das 08h às 12h e das 13h às 16h30

06/09 – (quinta-feira) – das 08h às 13h

Pré-requisitos:

Ter idade a partir de 14 anos;

Possuir qualquer tipo de deficiência: Auditiva, Física, Intelectual, Autismo, Visual: Cegueira Total, Visual: Baixa Visão, Visual: Visão Monocular e Reabilitado do INSS – .

Documentos necessários (TRAZER XEROX):

RG e CPF

Laudo Médico/Atestado

Comprovante de Endereço e de Escolaridade

Local: SENAI CMFP LINS – (UNIMEP)

Endereço: Rua TENENTE Florêncio Pupo Netto, 300 – Jardim Americano – Lins – SP.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins