Um segundo juiz federal americano determinou nesta quarta-feira (18) a suspensão do último decreto de Donald Trump sobre a entrada no país de imigrantes e de refugiados de um grupo de países de maioria muçulmana, mas manteve o bloqueio aos norte-coreanos e a funcionários venezuelanos.

O juiz federal Theodore Chuang, do estado de Maryland (leste), junta-se ao magistrado Derrick Watson, do Havaí. Na terça-feira (17) à tarde, Watson ordenou o congelamento do terceiro e último decreto presidencial sobre a entrada de imigrantes nos Estados Unidos.