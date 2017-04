O deslizamento que destruiu a cidade colombiana de Mocoa, no sul do país, no fim de semana causou a morte de 301 pessoas, segundo o último balanço de vítimas divulgado pelo governo nesta quinta-feira (6). Entre os mortos, estão 92 crianças.

Ao menos 3.240 pessoas estão abrigos, segundo a Unidade Nacional para a Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD). Entre 500 a 600 famílias foram diretamente atingidas pela tragédia.

As fortes chuvas na noite de sexta-feira (31) provocaram o transbordamento de três rios. Muita lama e pedras foram arrastadas até o centro da cidade. Cerca 45 mil habitantes foram prejudicados.

Na quarta-feira, o movimento de caminhões e maquinaria é intenso na busca de um número indeterminado de desaparecidos. A Cruz Vermelha Colombiana reporta 341 casos de pessoas que buscam seus entes queridos, de acordo com a France Presse.

Mais de 340 socorristas exploram lugares nos quais se acredita que possam existir corpos, embora muitas vezes interrompam seu trabalho vencidos pela lama e pelas pedras e à espera da chegada de mais máquinas para ajudar nas buscas.

O governo realiza campanhas de vacinação enquanto, entre os escombros, a cidade ressurge, segundo a France Presse. É possível ver pessoas cozinhando à lenha em algumas esquinas, casas se iluminando com velas ao cair da noite, além de caminhões de água indo e vindo.

Roubos a casas

A comunidade alertou para saques nas casas abandonadas, e o presidente Juan Manuel Santos pediu que a polícia reforce as medidas de segurança.

“Um dia após o deslizamento fomos tirar as coisas. Quando voltamos, no mesmo dia à tarde, os ladrões já haviam arrasado tudo (…) o que o deslizamento não fez, eles fizeram”, contou à AFP Juan Luis Hernández, de 33 anos, no muito afetado bairro de San Miguel.

Segundo um estudo, a tragédia de Mocoa pode se repetir em outros 385 lugares da Colômbia, e supera o último grande desastre natural sofrido pelo país, um deslizamento em Salgar que matou 92 pessoas em maio de 2015.

Fonte: G1

Foto: Exército da Colômbia