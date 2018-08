O ato foi convocado em homenagem aos mortos, mas muitas famílias preferiram não participar e enterrarão seus parentes de maneira privada.”Não queremos uma cerimônia que seja uma farsa”, escreveu nas redes sociais Roberto, pai de Giovanni Battiloro, um dos quatro jovens do município de Torre del Greco, em Nápoles, que se dirigiam de carro para Barcelona para passar férias.”Meu filho não se transformará em um número na lista de mortes provocadas por uma falta de eficiência italiana”, acrescentou, ao mesmo tempo que pediu justiça.Nunzia, mãe de Gerardo Esposito, outro dos quatro amigos napolitanos, apontou aos veículos de imprensa que “o Estado causou isto” e disse que “a visita de políticos foi vergonhosa”.

Também negaram participar do ato do Estado os familiares de Alessandro Robotti e de sua mulher, Giovanna Bottaro, que realizarão um funeral privado no sábado na paróquia do município de Arquata Scrivia (Ligúria), informou a imprensa local.