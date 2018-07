Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ainda em maio foi realizada uma busca na casa do casal. A arma foi encontrada e os dois foram levados para a delegacia, onde confessaram que os abusos estariam ocorrendo há mais de um ano. Segundo a investigação, o casal vive em união estável há nove anos.

O homem, que tem 33 anos, afirmou que não havia estuprando a enteada, mas estava apenas “namorando” com a menina desde quando ela tinha 12 anos.

Ainda conforme a SSP, a mãe da vítima contou que tinha total conhecimento do relacionamento da filha e do companheiro. Teria dito ainda que torcia para que eles se casassem e tivessem filhos.

Durante o depoimento, de acordo com a polícia, a mulher afirmou que tinha feito um quarto na casa dela para o companheiro e filha poderem namorar de forma mais tranquila.

Porém, as investigações apontaram que a vítima não consentia com os abusos. Além disso, qualquer tipo de ato sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, segundo a legislação brasileira.