Os corpos de Thamiris de Souza Santos, de 30 anos, de Nayara Machado de Souza Santos, de oito, e Nicolly de Souza Santos, de quatro, foram achados na madrugada de domingo (10). As três foram assassinadas com facadas no tórax e pescoço e tiveram os corpos encontrados em estado de decomposição dentro da casa em que moravam, no bairro Parque Continental.

Brandão, namorado de Thamiris, se tornou o principal suspeito após fugir do local do crime. Segundo a polícia, vizinhos que acompanharam a movimentação da perícia e a retirada dos corpos relataram que, uma semana antes da morte das três, Thamiris e ele haviam tido uma forte discussão, possível de ser ouvida da rua.Ele foi preso na casa da família, também em São Vicente, após ser denunciado pela própria mãe. “Ele chegou em casa nesta madrugada, dei um copo de suco com dois comprimidos calmantes, ele ficou dopado, dormiu e eu chamei a polícia”, explica a mãe de Magno. Ela ainda esclarece que estava sendo ameaçada e que nunca escondeu o filho dentro de casa.A polícia prendeu Magno na casa da mãe, no Jardim Rio Branco, na Área Continental da cidade, logo após a denúncia. “Estou sendo ameaçada por causa do crime, mas não denunciei ele por isso. Denunciei porque era o certo. Estou aliviada, tirei um peso das costas”, completa. Após ser preso, o suspeito foi recolhido à cadeia anexa ao 5º Distrito Policial de Santos.

Crime

