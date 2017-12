A mãe da menina Thayná, Clemilda Aparecida de Jesus, disse que o resultado do exame de DNA, que comprova que a ossada encontrada é da filha, vai pôr um fim em parte do sofrimento que ela vive.

O velório da menina vai acontecer na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Flexal II, em Cariacica, assim que o corpo for liberado. O enterro acontece nesta quarta-feira (6), no cemitério do bairro Aparecida, no mesmo município. O corpo ainda não foi liberado no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

“Foi mais um dia de muito sofrimento e tristeza para mim. Eu acho que não foi diferente dos outros dias que eu vivi. Ontem teve aquele desespero, aquela angústia, aquela tristeza, aquela sensação de impotência, mas também vai por um fim nessa história que eu não consigo viver mais. Eu tento desligar o aparelho desse filme horrível e não consigo. E isso passa na minha cabeça 24 horas por dia. Eu não consigo mais pensar em nada. Eu não sei nem o que pensar mais”, disse Clemilda.

Thayná Andressa de Jesus Prado, de 12 anos, desapareceu no dia 17 de outubro, após ser filmada entrando em um carro no bairro Universal, em Viana. A ossada da menina foi encontrada perto de um brejo, no dia 10 de novembro.

Ademir Lúcio Ferreira, de 55 anos, foi identificado como suspeito e foi preso no Rio Grande do Sul, no dia 13 de novembro. Ademir disse que a menina aceitou ter relações sexuais com ele por R$ 50, mas saiu correndo, caiu numa lagoa e acabou se afogando.