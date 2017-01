Em amistoso disputado no Estádio do Café, Tubarão vence o time paulista de virada, por 3 a 1. Jogadores discutem e trocam empurrões após confusão no fim da partida

O Londrina venceu o Linense por 3 a 1, em jogo-treino disputado nesta quarta-feira, no Estádio do Café, em Londrina. O time paulista saiu na frente, com um gol contra de Marcondes, mas o Tubarão virou o placar com gols de Wellisson e Rafael Gava, tudo no primeiro tempo. Na etapa final, com as equipes modificadas, o time alviceleste marcou mais um, desta vez com Júlio Pacato (veja os gols no vídeo acima).

Apesar do clima amistoso, o jogo-treino foi marcado também por uma confusão entre os atletas no fim da partida. Após várias entradas mais duras no decorrer do jogo, os jogadores das duas equipes trocaram empurrões perto do encerramento. A confusão começou após uma jogada do meia Celsinho, do Londrina, que acabou empurrado, e espalhou entre os outros atletas, que trocaram empurrões e discutiram muito. Entre os mais exaltados estavam o volante França, do Londrina, e o atacante Fernando Karanga, do Linense. O jogo-treino chegou a ter um reinício, mas logo foi encerrado pelo árbitro.

O primeiro gol do jogo saiu após um erro do zagueiro Marcondes. Ele tentou recuar de cabeça para Alan, mas acabou encobrindo o goleiro, abrindo o placar para o Linense. O empate do Tubarão veio com Wellisson, que aproveitou o rebote do goleiro em um cabeceio de Safira. A virada saiu ainda no primeiro tempo, com Rafael Gava mandando uma bomba de fora da área após jogada de Safira. Na etapa final, Celsinho deu belo passe para Júlio Pacato, que tocou com estilo, na saída do goleiro.

O jogo-treino serviu de teste para as duas equipes antes do começo da temporada. O Londrina estreia oficialmente na quarta-feira, dia 25, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, pela Primeira Liga. O Linense faz o primeiro jogo oficial no dia 3 de fevereiro, contra o Santos, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.



Fonte: Globo Esporte

Foto: Rodrigo Saviani