Uma loja de utensílios domésticos foi completamente destruída por um incêndio registrado no final da noite desta quinta-feira (30), na rua Treze de Maio, no Centro de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru).

De acordo com a Polícia Militar, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí (SAAE) foi acionado para combater as chamas, mas o fogo se alastrou rapidamente e consumiu todo o local. Ninguém ficou ferido até porque a loja estar fechada no momento do incêndio, cujas causas serão investigadas.

Fonte e foto: Folha da Noroeste