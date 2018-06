No último dia 30 de maio, foi realizado na cidade de Lins, o Dia do Desafio, do qual, o município participou através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realizando ações em diversos pontos da cidade para mobilizar a população a se exercitar.

Na edição deste ano, a cidade de Lins disputou com o município de Votuporanga/SP, que possui uma população de 92.768 mil habitantes. De acordo com o responsável pelo Dia do Desafio, Edison Gabriel Junior, o município de Lins atingiu 57.553 pessoas, aproximadamente 80% de sua população, já o município de Votuporanga/SP, mobilizou apenas 24% de sua população, perdendo a competição.

O resultado foi anunciado na data desta quinta-feira (21), devido à greve os caminhoneiros iniciada no mês de maio, o que fez com que algumas cidades deixassem de fazer as atividades no dia previsto. Algumas cidades realizarão o Dia do Desafio em outra data. Os municípios têm até o dia 30 de junho para realizar a competição.

Para secretário de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva, a vitória é muito importante, porém o principal motivo do Dia do Desafio é fazer com que a população se movimente mais e entenda a importância de praticar atividades físicas. “Agradeço o empenho da equipe envolvida no evento, como a Secretaria de Saúde, Sabesp, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil”, declarou.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins