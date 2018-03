A Prefeitura Municipal de Lins em parceria com o Ministério das Cidades convida para o Seminário “Municípios e a Regularização Fundiária” para debater os avanços e desafios da promoção da regularização fundiária no país na ótica municipal.

As ações de regularização fundiária é um dos temas mais complexos e requer a integração com políticas urbanas, rurais e sociais, uma vez que a regularização fundiária não compreende apenas a titulação de terras.

Por sua vez, a complexidade da temática regularização fundiária ganha nuance e etapas diferenciadas ao considerarmos os aspectos rural, urbano e ambiental. O tema da regularização fundiária ganhou enorme destaque nos últimos meses, uma vez que a reconversão da Medida Provisória 759/2016 na Lei Federal 13.465/2017 trouxe um novo marco legal nas ações de regularização fundiária rural e urbana, além de ter instituído novos mecanismos para a alienação de imóveis da União e, dispor de novos normativos para a regularização fundiária.

A nova legislação trouxe alteração nos marcos legal até então utilizados pelos Municípios e demais atores envolvidos nas ações de regularização fundiária.

O Ministério das Cidades através da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e de sua Diretoria de Regularização Fundiária, com o intuito de auxiliar os Municípios nessa construção, promoverá o seminário em parceria com a Prefeitura de Lins, para discutir a implementação do novo marco legal da regularização fundiária com diversos atores.

• PÚBLICO-ALVO:

Prefeitos e prefeitas do Brasil, vereadores, vice-prefeitos, técnicos do Executivo e do Legislativo federal, estadual e municipal, gestores de entidades municipalistas, formadores de opinião, jornalistas, contabilistas, representantes de movimentos de regularização fundiária, advogados, engenheiros e agentes políticos.

• ONDE: