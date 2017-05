No dia 8 de maio foi realizado o sorteio eletrônico das cidades que irão participar do Dia do Desafio, na cidade de Jundiaí – SP. A Prefeitura de Lins esteve representada pelo gerente de Lazer, Edson Gabriel Júnior e pelo Secretário de Gabinete, Raphael Frederico Germano, ambos da Secretaria de Esporte e Lazer.

A solenidade que tinha como objetivo apresentar as cidades que iriam de desafiar no próximo dia 31 de maio, contou com a presença de nomes importantes do esporte nacional.

O ex-jogador da seleção brasileira de vôlei Nalbert foi o mestre de cerimônia do evento, que convidou o público para uma viagem por uma linha do tempo esportiva, dirigida por César Gouvêa da Cia. do Quintal, apresentando o esporte nas diferentes fases da vida.

O jogador Edmílson, pentacampeão mundial em 2002, foi o símbolo da vida adulta, além de uma apresentação de futebol freestyle, que mistura habilidade e criatividade. O craque Ademir da Guia, que também estava presente, falou um pouco sobre sua vida e como o esporte contribui para garantir saúde e vitalidade na terceira idade. Em encenação do seu gol feito pelo Palmeiras, contra a equipe do Santos, convidou os professores da SEMEL para participar da “barreira”, na simulação.



Competição

O Dia do Desafio, acontecerá no dia 31 de maio e de acordo com a Secretaria de Esporte, a cidade já está se preparando pois quer voltar a vencer novamente. Nesta edição Lins irá enfrentar a cidade de Saaxche, estado de Petén, na Guatemala, que ano passado também perdeu.

Segundo os organizadores Prof. Edson Gabriel Júnior e Prof. Raphael Germano, esse ano será uma das melhores edições e em breve a secretaria divulgará a programação oficial para que toda população possa participar. Mais informações através dos telefones (14) 3522-1889 ou (14) 3523-6647.



Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação