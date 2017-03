Nesta quinta-feira (30), aconteceu no município de Garça, a capacitação do Programa Município VerdeAzul, com a participação da equipe técnica da Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura de Lins, onde fizeram parte a engenheira HaydeeLusvarghi, a engenheira Mayara Moreira e bióloga Carolina Rocha.

O Programa, de novo formato, está sob a coordenação do técnico José Walter Figueiredo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde, a partir deste ano haverá duas pré-certificações com premiações, além da classificação geral no mês de dezembro. O secretário Estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles, também esteve presente juntamente com o ex-secretário e criador do Programa, Chico Graziano.

Ricardo Salles afirmou que esta inovação, das duas pré-certificações, no Programa que cria uma agenda ambiental a ser seguida pelos municípios, permite avaliar o esforço de cada um destes, para uma melhor distribuição dos recursos do FECOP – Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição. “Uma vez que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente saltou o valor do fundo de 1,5 milhões de reais em 2016 para 15 milhões neste ano, tudo isso para demonstrar que a prioridade número 1 da secretaria é o Programa Município VerdeAzul”, explica.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.