O Banco do Povo Paulista divulgou na última semana, o Ranking 2017 de desempenho de agências no Estado de São Paulo, onde a cidade de Lins classificou-se em terceiro lugar, perdendo apenas para a cidade de Ribeirão Preto e São Paulo, tanto em números de operações, quanto no valor emprestado.

“O Banco do Povo é uma parceria do governo estadual e o município, em que ambos colocam o dinheiro que irá ser disponibilizado como empréstimos para dinamizar a economia local. Em 2017, atingimos 419 operações, com um total de empréstimos de R$ 2.535.009,75, beneficiando projetos de pequenos investimentos em equipamentos e capital de giro”, explica Israel Alfonso, secretário de Desenvolvimento Sustentado.

O Ranking tem Ribeirão Preto como primeiro colocado, com R$ 2.840.161,05 de volume de empréstimos e São Paulo, segundo colocado, com volume de R$ 2.814.188,76, apenas R$ 270.000,00 a mais do que os empréstimos concedidos por Lins. Considerando-se a população dessas cidades pode-se avaliar o destaque alcançado por Lins.

Para o Prefeito Edgar de Souza, “o desempenho da agência de Lins foi extraordinário, o que demonstra o empenho do nosso governo no apoio às micro e pequenas empresas e aos pequenos investidores, os maiores geradores de empregos em nosso país. Neste ano, continuaremos trabalhando para obtermos os melhores resultados e a cidade continuará colhendo os frutos disso em novos postos de trabalho e na diversificação da oferta de serviços e produtos” finalizou o chefe do executivo.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação