Na manhã desta terça-feira (09), a TV Tem, emissora filiada à Rede Globo, esteve em Lins, para gravar uma matéria sobre a pesquisa divulgada pela revista Exame, onde o município ficou em 3º lugar no ranking nacional para melhor idade viver.

A pesquisa aborda 348 cidades brasileiras que têm entre 50 mil e 100 mil habitantes, e seleciona 40 que se destacam por oferecer boas condições de vida para a pessoas com mais de 60 anos, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade, elaborado pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon em parceria com a FGV – Fundação Getulio Vargas.

Os indicadores gerais para chegar ao ranking foram: Cuidados de Saúde; Bem-Estar; Finanças; Habitação; Educação e Trabalho e Cultura e Engajamento, que receberam pesos com base nas principais necessidades da população na terceira idade.

A secretária de Assistência Social, Rita Junquilho de Freitas, concedeu entrevista, a emissora, onde falou um pouco sobre os serviços oferecidos na cidade em sua secretaria, e também nas secretarias de esporte e saúde. O secretário de esporte, Luiz Henrique Ramos da Silva também esteve presente, ao lado do coordenador da ABBC Marcelo Rodrigues e da coordenadora da Saúde Coletiva, Melissa Rochet, representando a secretária Cláudia Nunes.

Na oportunidade a equipe na TV Tem realizou visitas no CSU – Centro Social Urbano, onde acompanhou uma aula de hidroginástica para terceira idade e em seguida aula de vôlei adaptado, no GinásioMunicipal Manuel Ducareno.

Programas e projetos

A Prefeitura de Lins através das secretarias de Assistência Social, Saúde e Esporte, tem realizado diversos programas e projetos, envolvendo a melhor idade, com o objetivo de acolher essa parcela da população, de modo que seja oferecido desde grupos de convivências, esporte e lazer.

A terceira idade de Lins representa hoje quase 16% da população, e a Prefeitura, através das três secretarias juntas, atendem hoje um total de quase 1.400 idosos, através das ações e serviços oferecidos na cidade.

A Assistência Social por exemplo, oferece o Disque Idoso, a ASDIL, que envolve o projeto “Envelhecimento Ativo”, grupos de caminhada e artesanato nos CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, onde realiza serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.

Na Secretaria de Saúde , o objetivo principal, é que a terceira idade não procure as Unidades básicas apenas para medicação, consultas e atendimentos, mas principalmente para as ações realizadas através de grupos terapêuticos nas 12 unidades. As atividades e serviços são variados, como caminhada, bordado, crochê, pintura, horta terapêutica, visitas domiciliares e prioridade no atendimento.

Já a Secretaria de Esporte e Lazer atende hoje cerca de 800 idosos com diversas modalidades oferecidas durante horários variados todos os dias da semana, no CSU e praças esportivas espalhadas por toda cidade. Hidroginástica, vôlei adaptado, natação, atletismo, bocha, malha, ginastica, dança, truco, dominó, coreografia, caminhada e tênis de mesa são algumas das modalidades praticadas pela melhor idade, que também participa e treina para o JORI – Jogos Regionais dos Idosos, que em 2017 acontecerá em Lins.

Fora essas três secretarias, o Fundo Social de Solidariedade também realiza um trabalho muito forte na melhor idade, onde acompanha famílias carentes, buscando ajudar nas necessidades emergenciais e oferecendo cursos de capacitação para quem busca se reciclar para o mercado de trabalho. Além disso, toda parte de lazer é bem trabalhada com essa parcela da população, onde existem diversos espaços públicos de fácil acesso, como o Museu Histórico, roteiro religioso, roteiro da cultura japonesa, festas tradicionais, encontros da melhor idade e muito mais.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação